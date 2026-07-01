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Экс-центровой УНИКСа Абдулбасиров попрощался с клубом и болельщиками

Экс-центровой УНИКСа Абдулбасиров попрощался с клубом и болельщиками
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Центровой Руслан Абдулбасиров, покинувший УНИКС по окончании сезона-2025/2026, обратился к болельщикам, руководству и сотрудникам казанского клуба.

«Уважаемые болельщики баскетбольного клуба УНИКС! Завершился мой сезон в Казани. Время пролетело стремительно, и сейчас, оглядываясь назад, я хочу выразить свою искреннюю благодарность каждому из вас. Этот год в УНИКСе стал для меня важным этапом в карьере. Мы вместе прошли долгий и непростой путь, дойдя до финала Единой лиги ВТБ. В каждом матче, на каждой площадке я чувствовал вашу поддержку.

Атмосфера на домашних играх в Казани — это нечто особенное. Ваша энергия, голоса и вера в команду помогали нам выходить на паркет с дополнительной мотивацией и биться до последней секунды. Я благодарен руководству клуба и тренерскому штабу за доверие. Отдельное спасибо моим партнёрам по команде — вместе мы прошли через многое, и я горжусь тем, что был частью этого коллектива. Мой профессиональный путь продолжается в другом клубе, но я навсегда сохраню тёплые воспоминания о Казани и о вас — самых преданных болельщиках. Желаю УНИКСу удачи и покорения новых вершин!» — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба УНИКСа.

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