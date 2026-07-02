Рейнольдс — о ЧМ по футболу: не сказал бы, что это очень важное событие для США

33-летний американский центровой казанского клуба УНИКС Джален Рейнольдс поделился мнением об интересе к чемпионату мира по футболу в США, который проходит в настоящий момент.

— В США сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Смотрите матчи?

— Иногда включаю, смотрел матчи сборной США. Но в Америке футболе не так популярен, как в Европе. Не сказал бы, что это очень важное событие для нас, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте полное интервью с американским центровым казанского УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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