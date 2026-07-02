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Лидер УНИКСа Рейнольдс — о поражении в финале с ЦСКА: было много спорных судейских решений

Лидер УНИКСа Рейнольдс — о поражении в финале с ЦСКА: было много спорных судейских решений
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Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказал мнение, что финальная серия Единой лиги ВТБ минувшего сезона с ЦСКА не обошлась без спорных судейских решений, однако признал, что соперник заслужил чемпионский титул.

— Вы верили в команду на протяжении всего финала? Даже после поражения в третьем матче?
— Абсолютно. Иначе зачем выходить на паркет? Мы играли неплохо, прогрессировали от матча к матчу. Но также считаю, что было много спорных судейских решений. Это мешало честной спортивной борьбе. Однако при этом всём ребята из ЦСКА сыграли лучше нас и заслужили победу. Надо это признать, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».
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