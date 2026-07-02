Американец Джален Рейнольдс: США вообще-то хоккейная страна, не слабее Канады

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о популярности хоккея в США и признался, что хорошо знаком с этим видом спорта.

— То есть вы часто смотрите хоккей? Было сложно разобраться в правилах?

— Нет, всё в порядке, я знаю правила. Я же из США, мы вообще-то хоккейная страна, не слабее Канады. У нас все хоккей смотрят, тут меня не удивить, тем более я из Мичигана, у нас вообще хоккейный штат, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с американским центровым казанского УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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