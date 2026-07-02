«Это их козырь». Джален Рейнольдс ответил, что нужно, чтобы побеждать ЦСКА

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс сравнил матчи с ЦСКА в регулярном чемпионате и финальной серии Единой лиги ВТБ минувшего сезона. В финале казанцы уступили (0-4 в серии), в то время как в регулярка дважды побеждали армейцев.

— В регулярном чемпионате вы дважды обыграли ЦСКА. В чём разница между регуляркой и плей‑офф?

— Честно говоря, к финалу мы просто были гораздо более уставшими. Чем дольше сезон, тем сильнее устаёшь. С ЦСКА можно играть, но нужно быть лучшей версией себя, подходить на максимуме своих возможностей, в лучшей форме. У них активно используется ротация — это их козырь, скамейки нам также не хватило. Важные уроки, из которых мы извлечём пользу на будущее, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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