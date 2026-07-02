Джален Рейнольдс: «Ред Унигз» все любят, как и русских игроков в команде
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился мнением о популярности «Детройт Ред Уингз» и вспомнил российских игроков клуба.
— С детства следили за «Ред Уингз»? Знаете и про «русскую пятёрку»?
— Разумеется. «Ред Унигз» все любят, как и русских игроков в команде. В детстве много матчей смотрел, и Павла Дацюка помню, сильный был игрок. Ещё у нас и за студенческим хоккеем следят, он тоже популярен, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Читайте интервью с американским центровым казанского УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Главные спортивные новости дня:
Комментарии