Джален Рейнольдс: «Ред Унигз» все любят, как и русских игроков в команде

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился мнением о популярности «Детройт Ред Уингз» и вспомнил российских игроков клуба.

— С детства следили за «Ред Уингз»? Знаете и про «русскую пятёрку»?

— Разумеется. «Ред Унигз» все любят, как и русских игроков в команде. В детстве много матчей смотрел, и Павла Дацюка помню, сильный был игрок. Ещё у нас и за студенческим хоккеем следят, он тоже популярен, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с американским центровым казанского УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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