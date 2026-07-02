Американец Джален Рейнольдс: всем сердцем полюбил Казань, это мой второй дом

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что считает Казань своим вторым домом.

— Вы играете в УНИКСе уже больше трёх лет. Можно сказать, что это теперь ваш новый дом?

— Однозначно. Это мой второй дом. Я всем сердцем полюбил Казань и этот клуб.

— То есть вы бы хотели остаться здесь ещё на насколько лет?

— С удовольствием остался бы. Надеюсь, буду полезен клубу, не хочется ничего менять. Меня всё устраивает в Казани, — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с центровым УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».

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