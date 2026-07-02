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«Обожаю!» Американец Джален Рейнольдс высказался о татарской кухне и выделил одно блюдо

«Обожаю!» Американец Джален Рейнольдс высказался о татарской кухне и выделил одно блюдо
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33-летний американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс рассказал, как за годы жизни в Казани полюбил татарскую кухню.

— Как вам татарская кухня?
— Я обожаю татарскую еду! Она очень вкусная. Одна из моих любимых. Не самая полезная, особенно для спортсмена, но такая вкусная и сытная! Тренер не очень радовался, когда видел нас с эчпочмаками, но и сам их любил. Как их не любить, если живёшь в Казани? — сказал Рейнольдс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с американским центровым казанского УНИКСа Джаленом Рейнольдсом на «Чемпионате».
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