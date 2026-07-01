Карданахишвили прокомментировал поражения сборной России от Турции и Венгрии

Баскетболист «Уралмаша» Антон Карданахишвили поделился впечатлениями от сборов национальной команды и товарищеских матчей, в которых сборная России уступила Турции и Венгрии.

— Как прошли сборы национальной команды и товарищеские матчи?

— Сборы прошли в хорошей рабочей атмосфере. У многих игроков основного состава не получилось приехать, поэтому команда была достаточно молодой. Для многих ребят это был первый опыт выступления за национальную сборную, для них это стало отличной возможностью проявить себя. Конечно, жаль, что мы уступили в обоих товарищеских матчах — с Турцией и Венгрией. Но я был очень рад возможности сыграть со сборной Турции и выйти на площадку против баскетболистов уровня Евролиги и НБА.

Жаль только, что не удалось встретиться с Альпереном Шенгюном. В игре с Венгрией нам немного не повезло в концовке. Кроме того, в зале было очень жарко. Это не оправдание, но определённое влияние на игру этот фактор всё же оказал. У нас был шанс вырвать победу на последних секундах, однако решающий бросок не достиг цели. Несмотря на результат, считаю, что матч получился качественным», — приводит слова Карданахишвили пресс-служба «Уралмаша».