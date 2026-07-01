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Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт подпишет контракт с «Хьюстоном» — Чарания

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт подпишет контракт с «Хьюстоном» — Чарания
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Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркус Смарт продолжит карьеру в «Хьюстон Рокетс». 32-летний баскетболист согласовал двухлетний контракт на общую сумму $ 13 млн. На второй сезон распространяется опция игрока. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Прошлый сезон Смарт провёл в «Лейкерс», набирая в среднем 9,3 очка, делая 2,8 подбора, три передачи и 1,4 перехвата за игру при 49,7% точности с игры, 33,1% из-за дуги и 82,2% с линии штрафных.

Напомним, 30 июня «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил об уходе звёздного форварда Леброна Джеймса.

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