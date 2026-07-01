Ищенко — о «Локо»: считаю, что это мой родной клуб. Я здесь прошёл настоящее становление

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, выбранный на драфте НБА — 2026 под 56-м номером клубом «Даллас Маверикс», рассказал о расставании с командой, в которой провёл шесть лет.

— Насколько тяжело будет расставаться с «Локо»? Чем для вас за шесть лет в Краснодаре стал этот клуб?

— Считаю, что это мой родной клуб. Я здесь прошёл самое настоящее становление. С 15 лет за него выступаю, очень много приятных воспоминаний. Сколько у меня здесь друзей, сколько тренеров, с которыми я работал, просто сколько всего было… Уезжать немножко жалко, но я ведь еду за мечтой.

Пора начать какой-то новый этап, хочется, чтобы он проходил так, как я себе это представлял», — приводит слова Ищенко официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).