«Честь — продолжать наследие тех, кто был до меня». Леброн — о прощальном письме «Лейкерс»

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, покинувший команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на прощальное письмо калифорнийского клуба, посвящённое его уходу.

«Нет, это ВАМ спасибо! Для меня действительно была большая честь носить [эту форму] и стараться продолжать величие и наследие тех, кто был до меня! Надеюсь, за время моего пребывания здесь я не посрамил их», — написал Джеймс в социальной сети Х.

Леброн Джеймс перешёл в «Лейкерс» в 2018 году из «Кавальерс». В 2020 году Джеймс помог «озёрникам» стать чемпионами, когда клуб в финале плей-офф обыграл «Майами Хит».