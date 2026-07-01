Экс-центровой «Зенита» и «Енисея» Рыжов стал игроком NCAA

21-летний российский баскетболист Егор Рыжов, выступающий на позиции центрового, подписал контракт с командой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAА) «Майами Харрикейнз», о чём объявила пресс-служба американского коллектива.

Первую попытку уехать в США Егор предпринял после сезона-2024/2025, но возникли проблемы с документами. В связи с этим игрок, принадлежавший «Зениту», перешёл на правах аренды в красноярский «Енисей», где провёл 41 матч (28 — в старте), в его активе в среднем за игру: 11,7 очка, 5,9 подбора, 1,0 передачи, 0,3 блок-шота, 0,5 перехвата при 1,7 потери.

«Майами» выступает в одной из сильнейших конференций NCAA — Атлантической прибрежной (АСС).