Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-центровой «Зенита» и «Енисея» Рыжов стал игроком NCAA

Экс-центровой «Зенита» и «Енисея» Рыжов стал игроком NCAA
Комментарии

21-летний российский баскетболист Егор Рыжов, выступающий на позиции центрового, подписал контракт с командой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAА) «Майами Харрикейнз», о чём объявила пресс-служба американского коллектива.

Первую попытку уехать в США Егор предпринял после сезона-2024/2025, но возникли проблемы с документами. В связи с этим игрок, принадлежавший «Зениту», перешёл на правах аренды в красноярский «Енисей», где провёл 41 матч (28 — в старте), в его активе в среднем за игру: 11,7 очка, 5,9 подбора, 1,0 передачи, 0,3 блок-шота, 0,5 перехвата при 1,7 потери.

«Майами» выступает в одной из сильнейших конференций NCAA — Атлантической прибрежной (АСС).

Материалы по теме
Из Краснодара в Лас-Вегас. Первая важная проверка Всеволода Ищенко на пути к НБА
Из Краснодара в Лас-Вегас. Первая важная проверка Всеволода Ищенко на пути к НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android