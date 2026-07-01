«Лейкерс» приобрели центрового Уокера Кесслера — Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной команды (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» произвело обмен, в результате которого был приобретён 24-летний американский центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Лос-Анджелес Лейкерс» приобретает Уокера Кесслера у «Юты Джаз» в обмен на незащищённые выборы первого раунда в 2031 и 2033 году, а также права на обмен выборами в 2028 и 2030 годах, сообщают источники ESPN. Кесслер подпишет с «Лейкерс» крупный четырёхлетний контракт на $ 130 млн», — написал Чарания в социальной сети Х.

Инсайдеры сообщали об интересе «Лейкерс» к Кеслеру ещё перед началом сезона-2025/2026.