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«Лейкерс» подписали на четыре сезона грузинского центрового

«Лейкерс» подписали на четыре сезона грузинского центрового
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Руководство команды Национальной баскетбольной команды (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подписало контракт с 27-летним американо-грузинским баскетболистом Александром Мамукелашвили, играющим на позициях центрового и тяжёлого форварда, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Свободный агент, центровой Александр Мамукелашвили согласился на четырёхлетний контракт на $ 52 млн с «Лос-Анджелес Лейкерс» с опцией игрока на четвёртый сезон, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х.

Мамукелашвили был выбран во втором раунде драфта НБА 2021 года под 54-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Затем он был обменян в «Милуоки Бакс». Два сезона провёл в «Сан-Антонио Спёрс», а последней командой для него был «Торонто Рэпторс».

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