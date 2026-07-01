Экс-игрок «Чикаго» Секстон заключил контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» — Чарания

27-летний американский баскетболист Коллин Секстон, выступающий на позиции защитника, заключил контракт с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Свободный агент Коллин Секстон согласовал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 19 млн, сообщают источники ESPN. В новый контракт Секстона с «Лейкерс» включена опция игрока, сообщили источники, после того как сделка была завершена агентами CAA Sports Остином Брауном и Максом Сайдманом», — написал Чарания в социальной сети Х.

21 июня 2018 года Коллин Секстон был выбран под общим восьмым номером командой «Кливленд Кавальерс» на драфте. Выступал за такие клубы, как «Шарлотт Хорнетс», «Юта Джаз» и «Чикаго Буллз».