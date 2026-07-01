«Бостон» подписал центрового «Нью-Йорка» и чемпион НБА Робинсона — Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» подписало трёхлетний контракт с 28-летним центровым и чемпионом североамериканской лиги Митчеллом Робинсоном, об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Свободный агент, центровой Митчелл Робинсон согласовал трёхлетний контракт на $ 47,4 млн с «Бостон Селтикс» с опцией игрока на третий сезон, сообщают источники ESPN. Робинсон покидает «Никс» после того, как сыграл ключевую роль в исторической чемпионской команде», — написал Чарания в социальной сети Х.

Робинсон выступал за «Нью-Йорк» с 2018 года, когда клуб выбрал его на драфте под 36-м номером.