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«Бостон» подписал центрового «Нью-Йорка» и чемпион НБА Робинсона — Чарания

«Бостон» подписал центрового «Нью-Йорка» и чемпион НБА Робинсона — Чарания
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» подписало трёхлетний контракт с 28-летним центровым и чемпионом североамериканской лиги Митчеллом Робинсоном, об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Свободный агент, центровой Митчелл Робинсон согласовал трёхлетний контракт на $ 47,4 млн с «Бостон Селтикс» с опцией игрока на третий сезон, сообщают источники ESPN. Робинсон покидает «Никс» после того, как сыграл ключевую роль в исторической чемпионской команде», — написал Чарания в социальной сети Х.

Робинсон выступал за «Нью-Йорк» с 2018 года, когда клуб выбрал его на драфте под 36-м номером.

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