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Лучший новичок НБА посетил матч Норвегии на ЧМ-2026

Лучший новичок НБА посетил матч Норвегии на ЧМ-2026
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19-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, посетил матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

Фото: Кадр из трансляции

Встреча между Норвегией и Кот-д'Ивуаром состоялась во вторник, 30 июня, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас (США). На 39-й минуте Антонио Нуса открыл счёт и вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. Победный гол забил Эрлинг Холанд на 86-й минуте.

Флэгг был выбран под первым номером на драфте НБА в 2025 году. По итогам сезона был признан лучшим новичком.

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