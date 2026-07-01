Лучший новичок НБА посетил матч Норвегии на ЧМ-2026

19-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» на позиции форварда, посетил матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Норвегии и Кот-д'Ивуара (2:1).

Фото: Кадр из трансляции

Встреча между Норвегией и Кот-д'Ивуаром состоялась во вторник, 30 июня, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, штат Техас (США). На 39-й минуте Антонио Нуса открыл счёт и вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. Победный гол забил Эрлинг Холанд на 86-й минуте.

Флэгг был выбран под первым номером на драфте НБА в 2025 году. По итогам сезона был признан лучшим новичком.