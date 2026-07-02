Экс-игрок «Зенита» Димитриевич стал игроком «Ариса»

28-летний северомакедонский защитник Ненад Димитриевич стал игроком «Ариса», о чём сообщила пресс-служба греческого коллектива.

Ненад присоединился к команде Единой лиги ВТБ «Зенит» летом 2025 года. В первой половине сезона-2025/2026 Димитриевич принял участие в 10 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 11,5 очка, а также совершая 5,7 передачи, 2,9 подбора и 0,5 перехвата за игру. В Winline Basket Cup защитник провёл три встречи, в которых его средние показатели составили 6,3 очка, три передачи, два подбора и 0,7 перехвата.

В январе 2026 года Ненад на правах аренды перешёл в мюнхенскую «Баварию», где и завершил сезон, выступая в чемпионате Германии и Евролиге.

В сезоне-2025/2026 «Арис» выступал в Еврокубке, где занял седьмое место в группе А и не вышел в стадию плей-офф. В 18 матчах греки одержали восемь побед при 10 поражениях.

В регулярном чемпионате Греции «Арис» занял пятое место.