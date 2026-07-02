«Бостон Селтикс» обменяет лёгкого форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» на Пола Джорджа и четыре выбора на драфтах. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х.

«Бостон Селтикс» договорился об обмене Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде драфта», — написал Чарания.

29-летний Джейлен Браун выступает за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (2021, 2023—2026). В прошедшем сезоне «Бостон Селтикс» уступил «Филадельфии Сиксерс» в серии 1/8 финала плей-офф НБА со счётом 3-4.