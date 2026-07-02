Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон Селтикс» договорился об обмене Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» — Чарания

«Бостон Селтикс» договорился об обмене Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» — Чарания
Комментарии

«Бостон Селтикс» обменяет лёгкого форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» на Пола Джорджа и четыре выбора на драфтах. Об этом сообщил журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х.

«Бостон Селтикс» договорился об обмене Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» на Пола Джорджа, два выбора в первом раунде и два выбора во втором раунде драфта», — написал Чарания.

29-летний Джейлен Браун выступает за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (2021, 2023—2026). В прошедшем сезоне «Бостон Селтикс» уступил «Филадельфии Сиксерс» в серии 1/8 финала плей-офф НБА со счётом 3-4.

Материалы по теме
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Live
Вот это да! Леброн покинет «Лейкерс», но сыграет в 24-м сезоне! Межсезонье НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android