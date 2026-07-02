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Лопатин обратился к болельщикам «Локомотива-Кубань» после перехода из УНИКСа

Лопатин обратился к болельщикам «Локомотива-Кубань» после перехода из УНИКСа
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Новичок «Локомотива-Кубань» Андрей Лопатин записал первое обращение к болельщикам краснодарского клуба после перехода из казанского УНИКСа.

«Локо, семья, всем привет! Очень рад присоединиться к команде. Верю, что в новом сезоне мы добьёмся самых высоких целей. Жду с нетерпением встречи с командой и болельщиками. Увидимся в «Баскет-холле»!» — приводит слова Лопатина пресс-служба краснодарского клуба.

Прошедший сезон Лопатин провёл в УНИКСе, с которым стал серебряным призёром чемпионата. В среднем он набирал 7,1 очка при 44,7% реализации трёхочковых, а также добавлял 3,3 подбора, 1,4 передачи, 0,6 перехвата и 0,3 блок-шота.

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