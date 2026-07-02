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УНИКС объявил об уходе американца Ксавьера Манфорда

УНИКС объявил об уходе американца Ксавьера Манфорда
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Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе американского защитника Ксавьера Манфорда, который пополнил ряды команды в марте этого года.

В прошедшем сезоне баскетболист принял участие в 5 матчах Единой лиги ВТБ. За 16 минут 3 секунды игрового времени в среднем он набирал 5,2 очка, добавляя к ним 2,2 подбора и 1,2 передачи. В 2 встречах внутрисезонного турнира Basket Cup Манфорд записал в свой актив в среднем 7,5 очка, 2,5 подбора, 2,0 передачи за 18:35 минуты игрового времени.

Фото: БК УНИКС

«Мы благодарим Ксавьера за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее казанская команда объявила об уходе главного тренера Велимира Перасовича, который пробыл в клубе пять лет и помог завоевать первое чемпионство для Казани.

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