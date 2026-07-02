Американский защитник Элайджа Стюарт покинул УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе американского атакующего защитника Элайджи Стюарта, сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК УНИКС

Текущий сезон Стюарт начал в израильском чемпионате за клуб «Бней Герцлия». Казанский коллектив американец пополнил в апреле нынешнего года. Его показатели в 11 матчах чемпионата Единой лиги-2025/2026 составили 4,5 очка, 1,0 подбора и 0,8 передачи за 10 минут 13 секунд игрового времени.

Ранее УНИКС покинули такие игроки, как Дмитрий Кулагин, Маркус Бингэм, Андрей Лопатин, Ксавьер Манфорд и главный тренер команды Велимир Перасович, который руководил клубом пять лет и привёл его в чемпионству в сезоне-2022/2023.