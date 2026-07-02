Защитник Си Джей Брайс вернулся в УНИКС

Американский защитник Си Джей Брайс вновь стал игроком УНИКСа. Казанский клуб объявил о подписании контракта с 29-летним баскетболистом сроком на один сезон.

Фото: БК УНИКС

Брайс выступал за УНИКС в сезоне-2025/2026, однако из-за травмы, полученной в ноябре, не смог завершить чемпионат. В восьми матчах регулярного сезона Единой лиги американец в среднем набирал 10,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 3,5 передачи.

До первого перехода в УНИКС Брайс играл за «Парму», где в сезоне-2023/2024 набирал в среднем 13,9 очка, делал 3,4 передачи и 3,2 подбора за матч. Кроме того, защитник стал лучшим снайпером Единой лиги по проценту реализации трёхочковых бросков (56,6%).

Перед переходом в казанский клуб американец выступал за греческий АЕК, вместе с которым стал бронзовым призёром Лиги чемпионов ФИБА.