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«Локомотив-Кубань» в тесном контакте с ФИБА по «делу Елатонцева»

«Локомотив-Кубань» в тесном контакте с ФИБА по «делу Елатонцева»
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Российская федерация баскетбола (РФБ) снова рассмотрит заявление ПБК «Локомотив-Кубань» о применении спортивных санкций к ранее сбежавшему из клуба игроку Кириллу Елатонцеву.

3 июля Комиссия по статусу игроков РФБ будет рассматривать заявление краснодарского клуба о применении спортивных санкций к баскетболисту, а также встречное заявление спортсмена о признании его статуса свободного агента. В январе РФБ уже один раз отказала Елатонцеву в выдаче статуса свободного агента.

В ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», хотя контракт с ним действовал до 2029 года. Спортсмен выехал в США и выступал за команду Университета Оклахомы Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Краснодарский клуб подал жалобу в РФБ и Международную федерацию баскетбола (FIBA).

«13 мая «Локомотив-Кубань» обратился непосредственно в ФИБА с заявлением о привлечении Елатонцева к дисциплинарной ответственности и применению к нему спортивных санкций. С этого момента мы находимся в тесном и продуктивном контакте с международной федерацией. На протяжении последних недель между ФИБА и клубом ведётся интенсивная работа. Мы активно обмениваемся корреспонденцией, проводим онлайн-встречи и предоставляем все необходимые документы. По запросу ФИБА, оперативно направляем уточняющую информацию, дополнительные доказательства и любые другие материалы, которые могут способствовать всестороннему и объективному рассмотрению дела.

Мы видим, что в ФИБА обеспокоены сложившейся ситуацией, это подтверждает нашу уверенность в том, что принципы стабильности контрактных отношений в профессиональном баскетболе должны быть соблюдены. Готовы продолжать открытый диалог с ФИБА, чтобы добиться справедливого разрешения этой ситуации, в которой были нарушены права нашего клуба. Надеемся, что совместными усилиями с ФИБА и РФБ сможем восстановить справедливость и незыблемость правил, регулирующих отношения между клубами и игроками», — заявил спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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