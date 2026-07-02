Источник: Церковный покинет пост генерального директора баскетбольного «Зенита»

Руководство спортивного общества «Зенит» не утвердило генерального директора баскетбольной команды Александра Церковного на новый срок, несмотря на то, что совет директоров клуба ранее поддержал продление его полномочий. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Церковный возглавил баскетбольный «Зенит» летом 2018 года. При нём петербургский клуб впервые в истории вышел в Евролигу, а также стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022. Как отмечает источник, одной из главных причин возможной смены генерального директора стали результаты команды в последние годы. В завершившемся сезоне «Зенит» не сумел выиграть медали Единой лиги ВТБ, уступив в серии за выход в финал УНИКСу и в противостоянии за бронзовые медали «Локомотиву-Кубань».