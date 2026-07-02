Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американская звезда ЦСКА Мело Тримбл заявил о желании получить российское гражданство

Американская звезда ЦСКА Мело Тримбл заявил о желании получить российское гражданство
Комментарии

Защитник ЦСКА Мело Тримбл ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Было бы здорово. Думаю, это вывело бы меня на новый уровень. Очень надеюсь, что получится. У нас тут есть парень, он из Беларуси (показывает на раздевалку форварда ЦСКА Антона Астапковича, имеющего российское и белорусское гражданство. — Прим «Чемпионата»). Может, мы с ним что-нибудь придумаем», — сказал Тримбл в видео для Mash на спорте.

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе армейцев американец трижды становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также столько же раз подряд был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф.

Читайте далее:
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги Мело Тримблом
Эксклюзив
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги Мело Тримблом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android