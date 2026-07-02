Американская звезда ЦСКА Мело Тримбл заявил о желании получить российское гражданство

Защитник ЦСКА Мело Тримбл ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Было бы здорово. Думаю, это вывело бы меня на новый уровень. Очень надеюсь, что получится. У нас тут есть парень, он из Беларуси (показывает на раздевалку форварда ЦСКА Антона Астапковича, имеющего российское и белорусское гражданство. — Прим «Чемпионата»). Может, мы с ним что-нибудь придумаем», — сказал Тримбл в видео для Mash на спорте.

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В составе армейцев американец трижды становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также столько же раз подряд был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф.