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Центровой Джален Рейнольдс остаётся в УНИКСе

Центровой Джален Рейнольдс остаётся в УНИКСе
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33-летний американский центровой Джален Рейнольдс и руководство клуба УНИКС подписали новое соглашение о сотрудничестве по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Джален присоединился к казанской команде в 2022 году. За это время Рейнольдс помог команде впервые в своей истории стать чемпионами Единой лиги ВТБ, а также дважды заработать серебряные медали и один комплект бронзовых. Также на его счету вице-чемпионство во внутрисезонном турнире Winline Basket Cup.

В завершившемся сезоне показатели Рейнольдса в 50 матчах чемпионата составили 17,6 очка, 5,5 подбора, 2,5 результативной передачи и 1,3 перехвата за почти 24 минуты игрового времени.

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