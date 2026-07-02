Александр Церковный покинул БК «Зенит» и обратился к болельщикам

Бывший генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный обратился к болельщикам петербургского клуба после ухода со своего поста.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики! Это были невероятные восемь сезонов, каждый из них был уникальным. Спасибо вам, что всё это время мы были вместе: ваши эмоции, ваша энергия, ваша поддержка — это незабываемо. Я благодарен руководству ПАО «Газпром» за доверие.

Это счастье, честь и гордость — быть частью «Зенита». Когда-то в жизни приходит момент нужных перемен, время ставить новые задачи и брать новые высоты. Но я точно знаю, что «Зенит» в моём сердце навсегда», — приводит слова Церковного пресс-служба клуба.