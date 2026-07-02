Сергей Моня и Евгений Воронов сыграли в баскетбол 3х3 на барже на Енисее

Ветеран «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин, бронзовый призёр Олимпиады-2012 и руководитель департамента национальных команд РФБ Сергей Моня, капитан команды МБА-МАО Евгений Воронов, а также экс-баскетболист и баскетбольный блогер Виктор Павленко и рэпер Карандаш (Денис Григорьев) приняли участие в шоу-турнире по баскетболу 3х3.

Мероприятие прошло на плавучей платформе на реке Енисей в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.

Профессиональные спортсмены встречались с любительскими коллективами из города и региона, мероприятие было приурочено к 95-летию речного пароходства на Енисее и Дню спортивного журналиста.