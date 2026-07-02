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Эй Смит: куда, чёрт возьми, идут «Лейкерс» с кучкой белых парней?

Эй Смит: куда, чёрт возьми, идут «Лейкерс» с кучкой белых парней?
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Известный американский телеведущий и аналитик Стивен Эй Смит жёстко раскритиковал нынешний состав «Лос-Анджелес Лейкерс», заявив, что команда не сможет претендовать на чемпионский титул, если её главными звёздами останутся Лука Дончич, Остин Ривз и Уокер Кесслер.

«Куда, чёрт возьми, по-вашему, собирается «Лос-Анджелес Лейкерс» с кучкой белых парней? Три главные звезды вашей команды — белые? Серьёзно? Это не гольф. Это не бейсбол. Чёрт, это даже не футбол. Как вы думаете, что это такое? Это баскетбол. Когда в истории НБА было такое, чтобы три главных игрока одной команды были белыми и привели её к чемпионству? Кто-то должен это сказать, и я это говорю. Это баскетбол.

Я не жалуюсь. Я лишь констатирую факт. «Лос-Анджелес Лейкерс» никуда не придёт, если команду будут вести за собой трое белых парней в современной НБА. Говорю вам прямо: этого не случится. При этом Лука Дончич — чертовски сильный игрок. И Остин Ривз вовсе не слабый баскетболист. Они оба заслужили всё, чего добились.

Если бы рядом с ними был Леброн Джеймс или кто-то ещё из звёзд такого уровня, тогда другое дело. Но Лука, Ривз и Уокер Кесслер? Таким составом вы никого не напугаете. А Роб Пелинка вообще превратил клуб в центр белых парней. Неудивительно, что Леброн Джеймс ушёл», — сказал Смит в видео для своего YouTube-канала.

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