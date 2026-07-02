Капитан МБА-МАИ Евгений Воронов продлил контракт с клубом

Баскетбольный клуб МБА-МАИ объявил о продлении контракта с капитаном команды Евгением Вороновым. 40-летний защитник продолжит выступление за красно-белых в предстоящем сезоне, который станет для него 25-м на профессиональном уровне. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Фото: ПБК МБА-МАИ

Воронов пополнил состав МБА-МАИ летом 2022 года. За четыре сезона он провёл за команду 152 матча, набрав 1244 очка, сделав 319 подборов, 272 передачи и 161 перехват.

В составе красно-белых защитник дважды выигрывал бронзовые медали Кубка России, а в минувшем розыгрыше помог клубу впервые в истории завоевать национальный кубок.