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Квитковских опроверг информацию о конфликте с руководством «Локомотива-Кубань»

Квитковских опроверг информацию о конфликте с руководством «Локомотива-Кубань»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских отреагировал на появившуюся информацию в СМИ, что якобы он хочет покинуть команду из-за конфликта с руководством краснодарского клуба.

«Информация о том, что у меня конфликт с руководством «Локомотива-Кубань», не соответствует действительности. Мой контракт с «Локо» действует ещё год. У меня хорошие отношения как с клубом, так и с его руководством», — сообщил Квитковских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Квитковских перешёл в «Локомотив-Кубань» в 2022 году. За это время он выиграл с клубом серебряную и бронзовую медали Единой лиги ВТБ, а также серебро Суперкубка Единой лиги. В 2026 году он впервые в карьере принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги.

В завершившемся сезоне Единой лиги Квитковских сыграл за «Локо» 50 встреч, в которых набирал в среднем 8,7 очка и 3,9 подбора.

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