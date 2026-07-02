Всеволод Ищенко может пропустить Летнюю лигу НБА из-за проблем с визой — источник

Российский баскетболист «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, права на которого по итогам драфта НБА – 2026 принадлежат «Даллас Маверикс», может не принять участие в Летней лиге в Лас-Вегасе из-за проблем с визой.

«У Ищенко на сегодняшний день не готова виза в США. Говорят, с этим есть проблемы», — рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

Ищенко присоединился к системе БК «Локомотив-Кубань» в 15 лет и прошёл весь путь клубной вертикали. В чемпионате Единой лиги ВТБ – 2025/2026 он провёл 48 матчей, где за 23,5 минуты в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора, две передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.