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Тренер УНИКСа Каракаш: Брайс — большой профессионал и по-настоящему командный игрок

Тренер УНИКСа Каракаш: Брайс — большой профессионал и по-настоящему командный игрок
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал подписание контракта с американским защитником Си Джей Брайсом. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Рад, что мы заключили соглашение с Си Джей Брайсом. Он большой профессионал и по-настоящему командный игрок. В прошлом сезоне Си Джей показал, что готов на всё ради побед клуба. Желаю ему крепкого здоровья! Уверен, в новом чемпионате он поможет нам достичь целей, которые стоят перед УНИКСом», — приводит слова Каракаша пресс-служба казанского клуба.

Брайс уже выступал за УНИКС в сезоне‑2025/2026, но полученная в ноябре травма не позволила баскетболисту завершить чемпионат.

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