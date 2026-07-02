Тренер УНИКСа Каракаш: Брайс — большой профессионал и по-настоящему командный игрок

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал подписание контракта с американским защитником Си Джей Брайсом. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Рад, что мы заключили соглашение с Си Джей Брайсом. Он большой профессионал и по-настоящему командный игрок. В прошлом сезоне Си Джей показал, что готов на всё ради побед клуба. Желаю ему крепкого здоровья! Уверен, в новом чемпионате он поможет нам достичь целей, которые стоят перед УНИКСом», — приводит слова Каракаша пресс-служба казанского клуба.

Брайс уже выступал за УНИКС в сезоне‑2025/2026, но полученная в ноябре травма не позволила баскетболисту завершить чемпионат.