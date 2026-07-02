В «Зените» прокомментировали смену руководства, упомянув победу над ЦСКА

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Александра Церковного с поста генерального директора сине-бело-голубых.

«В БК «Зенит» произошли организационные изменения. По истечении срока контракта генеральный директор баскетбольного клуба Александр Церковный покинул клуб. Он руководил клубом восемь сезонов, включая победный сезон-2021/2022, в котором была нарушена победная монополия ЦСКА.

Новым генеральным директором БК «Зенит» назначен Василий Одинцов, долгое время работавший финансовым директором ФК «Зенит». Сегодня был сформирован новый состав совета директоров баскетбольного клуба, который будет объявлен в пятницу. Клуб по-прежнему будет нацелен на достижение самых высоких результатов в Единой лиге ВТБ и на международной арене», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.