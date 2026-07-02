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«Валенсия» предложила контракт легионеру «Зенита» Фрейзеру — BasketNews

«Валенсия» предложила контракт легионеру «Зенита» Фрейзеру — BasketNews
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Испанская «Валенсия» сделала предложение защитнику «Зенита» Тренту Фрейзеру. 27-летний американский баскетболист обдумывает свой следующий шаг, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов Евролиги. Об этом сообщает портал BasketNews.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Фрейзер набирал в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 5,2 передачи за 24 минуты на площадке при 40% реализации бросков с игры. Американский защитник стал одним из лидеров команды, помогая «Зениту» дойти до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где петербуржцы уступили УНИКСу (3-4 в серии).

Напомним, Фрейзер перешёл в «Зенит» в феврале 2023 года.

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