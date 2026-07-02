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«Я подумал: «Наверное, я умер». Билл Симмонс — о своей реакции на обмен Джейлена Брауна

«Я подумал: «Наверное, я умер». Билл Симмонс — о своей реакции на обмен Джейлена Брауна
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Известный американский журналист Билл Симмонс рассказал, как узнал об обмене звёздного форварда Джейлена Брауна из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс» сразу после процедуры, когда ещё не отошёл от наркоза.

«Я вышел после процедуры, жена ждала меня, чтобы забрать домой. Она говорит: «Они обменяли Джейлена Брауна». Я только начал отходить от наркоза и вообще ничего не понимал. Спрашиваю: «Куда?» Она отвечает: «В «Филадельфию» — на Пола Джорджа и два выбора первого раунда». А я подумал: «Наверное, я умер. Наркоз меня убил, и теперь я уже на том свете». Я пытался понять, что произошло.

Спросил: «А больше никаких пиков не получили? Они получили пик «Клипперс»?» Потом жена сказала, что моя дочь очень расстроена из-за обмена, потому что ей нравится Джейлен Браун. Я попросил ещё раз полностью прочитать условия сделки. И я в таком состоянии выхожу из больницы. Так что, когда этот обмен состоялся, у меня в заднице была камера, и туда же мне загоняли Пола Джорджа, и всё это происходило одновременно, — и именно так я запомню 1 июля 2026 года», — рассказал Симмонс в своём подкасте на YouTube.

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