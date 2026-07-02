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Каракаш: Рейнольдс был и остаётся одним из главных творцов успеха УНИКСа

Каракаш: Рейнольдс был и остаётся одним из главных творцов успеха УНИКСа
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о продлении контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом. Новое соглашение 33-летнего американца с казанской командой рассчитано по схеме «1+1».

«Пятый сезон в Казани — лучшее доказательство того, как много Джален значит для нас. Он был и остаётся одним из главных творцов успеха УНИКСа в последние годы. Болельщики его боготворят, и мы разделяем эту любовь. Очень рады, что он с нами», — приводит слова Каракаша пресс-служба казанского клуба.

В прошедшем сезоне центровой набирал в среднем 15,4 очка и 5,6 подбора за игру, став одним из лидеров команды в плей-офф.

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