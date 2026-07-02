Робинсон — об уходе из «Никс»: я не хотел, чтобы это случилось

Американский центровой «Бостон Селтикс» Митчелл Робинсон дал понять, что уход из «Нью-Йорк Никс» не был для него желаемым сценарием.

«Я пытался. Я не хотел, чтобы это случилось. Надеюсь, когда-нибудь правда выйдет наружу. Буду скучать, здоровяк! Продолжай быть лучшим», — приводит слова Робинсона Full Court Pass в социальной сети Х.

Робинсон был выбран «Никс» под 36-м номером драфта НБА 2018 года и стал частью чемпионского состава «Нью-Йорка» в сезоне-2025/2026. В прошедшем плей-офф центровой набирал в среднем 4,8 очка, 5,5 подбора и 0,6 блок-шота за 13,9 минуты на площадке, реализуя 67,3% бросков с игры.