Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Миллер-Макинтайр стал игроком «Олимпиакоса»

Экс-игрок «Зенита» Миллер-Макинтайр стал игроком «Олимпиакоса»
Комментарии

Действующий чемпион Евролиги «Олимпиакос» официально объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Коди Миллер-Макинтайром. Баскетболист подписал контракт с греческим клубом на три года. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Олимпиакос».

В прошлом сезоне он выступал за белградскую «Црвену Звезду», где в 39 матчах Евролиги набирал в среднем 12,6 очка, 7,4 передачи и 4,5 подбора.

Коди Миллер-Макинтайр выступал за санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2018/2019.

В прошедшем сезоне Евролиги «Олимпиакос» выиграл четвёртый титул Евролиги в истории клуба (после побед в 1997, 2012 и 2013 годах).

Материалы по теме
«Валенсия» предложила контракт легионеру «Зенита» Фрейзеру — BasketNews
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android