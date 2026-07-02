Экс-игрок «Зенита» Миллер-Макинтайр стал игроком «Олимпиакоса»

Действующий чемпион Евролиги «Олимпиакос» официально объявил о подписании контракта с американским разыгрывающим Коди Миллер-Макинтайром. Баскетболист подписал контракт с греческим клубом на три года. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Олимпиакос».

В прошлом сезоне он выступал за белградскую «Црвену Звезду», где в 39 матчах Евролиги набирал в среднем 12,6 очка, 7,4 передачи и 4,5 подбора.

Коди Миллер-Макинтайр выступал за санкт-петербургский «Зенит» в сезоне-2018/2019.

В прошедшем сезоне Евролиги «Олимпиакос» выиграл четвёртый титул Евролиги в истории клуба (после побед в 1997, 2012 и 2013 годах).