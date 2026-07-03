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Джейлен Браун обратился к болельщикам «Бостона» после обмена из клуба

Джейлен Браун обратился к болельщикам «Бостона» после обмена из клуба
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Американский форвард Джейлен Браун, обменянный из «Бостон Селтикс» в «Филадельфию Сиксерс», опубликовал прощальное обращение к болельщикам, городу и организации, в которой провёл девять сезонов.

«Прежде всего хочу поблагодарить Всевышнего даже в этот непростой момент. Несмотря ни на что, я испытываю благодарность. Всё ещё пытаюсь осознать произошедшее. Одновременно чувствую и воодушевление, и разочарование. Я заслужил уважение этого города. Никогда не искал лёгких путей и не просил особого отношения. Я просто каждый день выходил на работу, держал голову опущенной и принимал любой вызов.

Отношения, которые я построил здесь, битвы, через которые мы прошли вместе, чемпионство, которое мы подарили этому городу, и связь с болельщиками – всё это навсегда останется со мной. Прощаться нелегко, когда ты вложил во что-то своё сердце. Для меня очень важны уважение и поступки, ведь они говорят громче слов. Спасибо жителям Бостона. Моему сообществу, которое я здесь создал, – я вас люблю», – написал Браун на своей странице в социальной сети Х.

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