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Серджо Скариоло покинул «Реал Мадрид»

Серджо Скариоло покинул «Реал Мадрид»
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Испанский баскетбольный клуб «Реал Мадрид» объявил об уходе с поста главного тренера итальянского специалиста Серджо Скариоло.

Напомним, в минувшем сезоне «Реал» не выиграл ни одного турнира. В национальном чемпионате команда из Мадрида уступила на стадии четвертьфинала.

Серджо Скариоло 65 лет. Итальянец тренирует с 1989 года, становился победителем итальянских и испанских чемпионатов. С 2009 по 2012, а также с 2015 по 2025 годы возглавлял сборную Испании, с которой четырежды выиграл чемпионат Европы, стал победителем чемпионата мира и дважды стал призёром Олимпийских игр.

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