Никола Йокич прокомментировал победу Сербии в отборочном матче ЧМ со Швейцарией

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич прокомментировал победу национальной команды в матче квалификации чемпионата мира со Швейцарией (97:73), состоявшемся вчера, 2 июля.

«Мы чувствовали себя так, словно играли дома, определённо. Атмосфера, люди, которые пришли поддержать нас, стали шестым игроком. Вот почему мы играем – чтобы услышать наш язык, услышать гимн, увидеть поддержку, увидеть наши флаги, это были потрясающие эмоции», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

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