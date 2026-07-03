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Никола Йокич прокомментировал победу Сербии в отборочном матче ЧМ со Швейцарией

Никола Йокич прокомментировал победу Сербии в отборочном матче ЧМ со Швейцарией
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич прокомментировал победу национальной команды в матче квалификации чемпионата мира со Швейцарией (97:73), состоявшемся вчера, 2 июля.

ЧМ-2027 — Европа
02 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Швейцария
Окончен
73 : 97
Сербия
Швейцария: Мбала, Шумахер, Гранворка, Рочак, Фофана, Рочак, Солька, Мартин, Анабир, Спадоне, Клерк, Шаллер
Сербия: Дангубич, Дрезгич, Момиров, Ристич, Йокич, Лакич, Джуришич, Танаскович, Давидовац, Аврамович, Новак, Барна

«Мы чувствовали себя так, словно играли дома, определённо. Атмосфера, люди, которые пришли поддержать нас, стали шестым игроком. Вот почему мы играем – чтобы услышать наш язык, услышать гимн, увидеть поддержку, увидеть наши флаги, это были потрясающие эмоции», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

Календарь квалификации к ЧМ-2027
Группы квалификации к ЧМ-2027

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