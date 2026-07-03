Владимир Гомельский отреагировал на уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса покинуть команду.

«Открылся рынок свободных агентов НБА. Многих поклонников баскетбола волновал вопрос будущего Леброна. Частичный ответ был получен за несколько часов до открытия рынка. Леброн заявил, что хочет продолжить свою карьеру в каком-нибудь другом клубе, не в «Лейкерс». ЛАЛ отреагировал почти мгновенно: вежливая благодарность Леброну за 8 сезонов в клубе, подписания Мамукелашвили, Граймча и Кесслера (все-таки освободились 50 миллионов долларов в зарплатной ведомости). Мне интересно, как будет теперь выглядеть стартовая пятёрка Лейкерс вокруг Дончича», — написал Гомельский в социальных сетях.