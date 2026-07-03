Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Пуэрто-Рико. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский отреагировал на уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Владимир Гомельский отреагировал на уход Леброна Джеймса из «Лейкерс»
Комментарии

Комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса покинуть команду.

«Открылся рынок свободных агентов НБА. Многих поклонников баскетбола волновал вопрос будущего Леброна. Частичный ответ был получен за несколько часов до открытия рынка. Леброн заявил, что хочет продолжить свою карьеру в каком-нибудь другом клубе, не в «Лейкерс». ЛАЛ отреагировал почти мгновенно: вежливая благодарность Леброну за 8 сезонов в клубе, подписания Мамукелашвили, Граймча и Кесслера (все-таки освободились 50 миллионов долларов в зарплатной ведомости). Мне интересно, как будет теперь выглядеть стартовая пятёрка Лейкерс вокруг Дончича», — написал Гомельский в социальных сетях.

Материалы по теме
Официально
«Лейкерс» подтвердили уход Леброна Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android