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«Динамо» Владивосток продлило контракт с Александром Ершовым

«Динамо» Владивосток продлило контракт с Александром Ершовым
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Баскетбольный клуб «Динамо» Владивосток объявил о продлении контракта с российским форвардом Александром Ершовым, соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

Александру Ершову 25 лет. Уроженец Красноярска начал карьеру в структуре ЦСКА, где дважды становился чемпионом ДЮБЛ и дважды — победителем Молодёжной лиги ВТБ. Принимал участие в молодёжных чемпионатах Европы и мира. На взрослом уровне выступал за такие команды, как «Енисей», «Университет-Югра», «Новосибирск» и «Иркут».

В минувшем сезоне Суперлиги в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 2,6 подбора и 1,6 передачи.

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