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«У него были проблемы с агрессией». Седокова раскрыла подробности разрыва с Янисом Тиммой

«У него были проблемы с агрессией». Седокова раскрыла подробности разрыва с Янисом Тиммой
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Музыкальная исполнительница Анна Седокова, бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, раскрыла подробности разрыва со спортсменом, трагически ушедшим из жизни в 2024 году.

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День святого Валентина он меня очень сильно избил. Так, что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это всё спрятать. Главное, чтобы дети не заметили. Потом он просил тысячу раз прощения. Но каждый раз, когда он заходил в комнату, каждый раз мы все боялись.

Да, я типичная жертва домашнего насилия. Да, я бесконечно его люблю и буду любить его всегда. Да, он самый лучший из мужчин до сих пор, потому что память не сохраняет плохого. Потому что каждое утро он самый лучший. Ты с синяком, а он самый лучший», — написала Седокова в социальных сетях.

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