Дмитрий Кулагин прокомментировал возвращение в «Зенит»

Российский защитник Дмитрий Кулагин прокомментировал подписание контракта с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Напомним, трёхлетнее соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.

«Моя главная задача как спортсмена — выходить на площадку и делать свою работу с максимальной отдачей, радовать болельщиков, побеждать. Это самое важное.

В своей карьере мне довелось работать с одними из лучших тренеров в нашей части света. Иванович не исключение, и я с нетерпением жду начала нашей работы.

Полагаю, определяющим показателем работы является результат в конце сезона. Мы стремимся завоёвывать трофеи и приложим для этого все усилия», — приводит слова Кулагина «Матч ТВ».