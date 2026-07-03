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«Зенит» объявил о назначении нового генерального директора

«Зенит» объявил о назначении нового генерального директора
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Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении нового генерального директора команды. Им стал Василий Одинцов, сменивший Александра Церковного.

Председателем совета директоров останется Александр Медведев. Помимо него, в состав руководящего органа клуба вошли Илья Бобин, Александр Васильев, Валерий Шатров и Юрий Обвалов.

Напомним, по итогам минувшего сезона Единой лиги «Зенит» занял четвёртое место. В полуфинале плей-офф команда из Санкт-Петербурга уступила со счётом 3-4 УНИКСу, после чего проиграла в серии за третье место «Локомотиву-Кубань» (2-3).

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