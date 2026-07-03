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«Локомотив-Кубань» досрочно расторг контракт с Даниилом Коско

«Локомотив-Кубань» досрочно расторг контракт с Даниилом Коско
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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально объявил о досрочном расторжении контракта с белорусским форвардом Даниилом Коско.

«Благодарим Даниила за его целеустремлённость, самоотдачу и вклад в командную химию. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Даниилу Коско 22 года. Уроженец Лиды дебютировал как профессиональный баскетболист в 2022 году за «Минск». С 2024-го находится в системе «Локомотива-Кубань».

В минувшем сезоне Единой лиги средняя результативность белорусского форварда, сыгравшего в 38 матчах, составила четыре очка, 1,1 передачи и 4,2 подбора.

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